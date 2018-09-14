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Участие четырёх игроков «Манчестер Юнайтед» с «Уотфордом» под вопросом
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Участие четырёх игроков «Манчестер Юнайтед» с «Уотфордом» под вопросом 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на нескольких игроков в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда».
Как сообщает Sky Sports, на выездную игру против одного из лидеров чемпионата не поедут Маруан Феллайни и Андер Эррера. Участие в матче маркоса Рохо и Диогу Далота — под сомнением. Сообщается, что оба защитника будут привлечены к матчу «Юнайтед» U-23 в пятницу вечером. Если они выдержат все 90 минут нагрузок, тогда попадут в заявку на игру АПЛ.
Встреча между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайед» состоится 15 сентября в 19:30 (мск).
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