Участие четырёх игроков «Манчестер Юнайтед» с «Уотфордом» под вопросом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на нескольких игроков в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда».

Как сообщает Sky Sports, на выездную игру против одного из лидеров чемпионата не поедут Маруан Феллайни и Андер Эррера. Участие в матче маркоса Рохо и Диогу Далота — под сомнением. Сообщается, что оба защитника будут привлечены к матчу «Юнайтед» U-23 в пятницу вечером. Если они выдержат все 90 минут нагрузок, тогда попадут в заявку на игру АПЛ.

Встреча между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайед» состоится 15 сентября в 19:30 (мск).