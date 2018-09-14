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Уильямс: В ближайшее время решений о составе не будет
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Уильямс: В ближайшее время решений о составе не будет 

F1News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Клэр Уильямс, заместитель руководителя Williams, заявила, что пока состав команды остаётся без изменений, но переговоры идут, в том числе и о 2019 годе, однако о том, кто будет выступать за неё в следующем сезоне, станет известно ещё не скоро.
«Мы занимаемся этим вопросом, но, разумеется, надо учитывать то, что недавно произошло с Force India, — подчеркнула Уильямс. — Разговоры о возможном переходе Лэнса Стролла в эту команду стали фактором, который негативно сказался на нашем процессе выбора гонщиков — мы в какой-то мере потеряли концентрацию.
Но эта работа идёт, хотя в ближайшее время никаких решений не ожидается, обычно в Williams это происходит в конце сезона. Кстати, есть весьма интересные варианты, и я с нетерпением жду момента, когда надо будет принимать это решение».
Говоря о ситуации с Лэнсом Строллом, заместитель руководителя Williams заверила, что в Сингапуре и в Сочи состав команды останется без изменений: «В настоящий момент определённости нет, мы ведём переговоры, а там будет видно, чем всё закончится. Полагаю, это больше зависит от того, что происходит с Force India, чем от Williams. Мы готовимся к каждой гонке сезона по отдельности, и я не сомневаюсь, что в Сочи за нашу команду по-прежнему будут выступать Сироткин и Стролл».
Также Клэр Уильямс надеется, что в предстоящий уик-энд у команды есть шанс заработать очки: «Думаю, мы уже видим некоторые признаки улучшения ситуации, в Спа и Монце команда однозначно сделала шаг вперёд, и я надеюсь, что в Сингапуре мы тоже сможем неплохо выступить, хотя впереди по-настоящему трудная гонка. Но в прошлом году Лэнс Стролл отлично её провёл, финишировав восьмым.
Посмотрим, как всё будет складываться на этот раз, но здесь сложная трасса, а к прессингу, который испытывают гонщики, добавляется такой фактор, как жара, так что им придётся непросто. Тем не менее, надеюсь, что мы сможем заработать здесь пару очков».
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