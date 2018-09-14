В Волгограде подведут итоги эстафеты «Факел Сталинградской Победы»

В Волгограде 21 сентября подведут итоги эстафеты «Факел Сталинградской Победы», стартовавшей в ноябре 2017 года. По данным пресс-службы областного комитета культуры, в конкурсе участвовали учреждения культуры 32 районов и шести городских округов области. С ноября по май 2018 в домах культуры, музеях и библиотеках проходили Уроки мужества, концерты, спектакли, выставки художественного и декоративно-прикладного искусства. На мероприятия были приглашены фронтовики, дети военного Сталинграда, представители ветеранских советов.

Напомним, эстафета стартовала в обновленном Доме культуры Калача-на-Дону. Здесь состоялась передача факелов, зажжённых от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, и альбомов памятных дел. Они были вручены представителям Клетского, Калачевского, Суровикинского, Котельниковского и Городищенского районов, на территории которых 75 лет назад проходила операция по окружению немецкой группировки. Добавим, 21 сентября в Волгоградском центре народного творчества будут названы победители эстафеты.