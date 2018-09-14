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На Кубани планируют экскурсии на предприятия, где школьники смогут выбрать профессию
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На Кубани планируют экскурсии на предприятия, где школьники смогут выбрать профессию 

ТАСС + ещё 4 10 часов назад
Фото: Новости РуФокс
КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют запустить в регионе масштабную экскурсионную программу, в рамках которой школьники смогут выбрать и посетить различные предприятия, чтобы определиться с выбором профессии, сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев в пятницу в рамках фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».
"Мы планируем такую работу, чтобы дети нашли себя. Нужно, чтобы уже на этом этапе дети понимали, где они хотели бы развиваться. И только попробовав, они смогут или утвердиться в своём решении, или сказать: «Нет, это мне не подходит, моё другое», — сказал губернатор.
Кондратьев добавил, что в такие экскурсии стоит вовлечь как можно больше детей. При этом он подчеркнул, что школьникам надо дать возможность самостоятельно решить, куда они хотели бы сходить.
"Дети же все разные: есть гуманитарии, есть технари. Давайте решать этот вопрос не «сверху», а «снизу»: проведём опрос в школах и спросим, какому ребёнку где было бы интересно, какое бы предприятие он посетил. Это может быть не промышленное предприятие, а аграрное, туристическое, транспортное — какое направление назовет, туда на экскурсию и пойдёт, а уж предприятия мы найдем", — добавил он.
А пятницу губернатор участвовал в открытии фестиваля «От винта!» и осмотрел выставку работ школьников и студентов. Свои проекты представили дети и молодые люди из всех регионов Южного федерального округа. Например, ученики младших классов из Калмыкии придумали и презентовали роботов-волонтёров, студенты Севастопольского государственного университета рассказывали о строящемся судне «Пионер-М», в разработке которого принимали участие, крымчане представили конфеты из оставшегося после производства вина винограда, а молодые люди из Адыгеи — пшеничный хлеб с добавками, которые делают его не только полезным, но и разноцветным. Фестиваль проходит в Краснодаре 14-16 сентября.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в настоящее время профориентации школьников уделяется очень серьёзное внимание. В частности, готовится к открытию первый в регионе детский технопарк «Кванториум», в летних лагерях проводятся тематические смены, а предприятиям власти региона предложили создавать специальные лаборатории для школьников.
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