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Горячая жена Боатенга, травмировавшая мужа частыми занятиями любовью, потроллила Роналду
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Горячая жена Боатенга, травмировавшая мужа частыми занятиями любовью, потроллила Роналду 

SPORT24.ru 2 часа назад
Мелисса Сата, жена полузащитника «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, подштутила над нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
33-летний португалец летом 2018 года перешел в «Ювентус» из «Реала» за 112 млн евро, однако не все восхищаются его футбольным мастерством. Одна из таких людей — Сатта, которая в прошлом прославилась своим скандальным заявлением о том, что частые травмы Боатенга связаны с тем, что пара занимается любовью по 10 раз в неделю.
«Ювентус» Роналду 16 сентября в рамках 4-го тура Серии А сыграет с «Сассуоло», за который выступает Боатенг. У Сатты поинтересовались ее мнением о Роналду.
«Кто такой Криштиану? Я смотрю только на Боатенга.
Хотя мой муж все время говорит, что Роналду является лучшим игроком в мире», — цитирует Сатту The Sun.
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