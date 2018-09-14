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«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на Серию А 15 сентября 2018 года
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«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на Серию А 15 сентября 2018 года 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Наполи»
«Партенопейцы» в минувшем чемпионате Италии вели упорную борьбу с «Ювентусом» за Скудетто, но в итоге уступили туринцам первую строчку.
После трех сыгранных туров в этой Серии А «Наполи» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков.
Все прогнозы на Серию А  Неаполитанцы начали чемпионат с выездной волевой победы над «Лацио» со счетом 2:1, затем также по-волевому переиграли на своем поле «Милан» — 3:2, уступая по ходу матча в два мяча.
А вот в третьем игровом дне подопечные Карло Анчелотти неожиданно разгромно проиграли «Сампдории» — 0:3, пропустив в первом тайме уже два гола.
«Фиорентина»
«Фиорентина» финишировала в прошлом чемпионате на восьмой строке, отстав от еврокубкового места всего лишь на три очка.
Дружина Стефано Пиоли в этом сезоне провела только два матча и выиграла оба, и с шестью очками расположились на третьей строке турнирки.
Сначала «лилии» на родной арене уничтожили «Кьево» — 6:1, в следующем поединке (тоже дома) минимально одолели «Удинезе» со счетом 1:0. Три из семи голов за флоренитйцев забил полузащитник Марко Бенасси, который в прошлом сезоне забил только пять мячей в 35 матчах чемпионата.
Календарь и таблица Серии А  В прошлом сезоне оппоненты в Неаполе сыграли вничью — 0:0, а во Флоренции хозяева переиграли Наполи — 3:0. Перед этими матчеми неаполитанцы выиграли шесть из восьми поединков при двух ничьих.
Прогноз
«Наполи» на данный момент неубедительно выглядит в защите, пропуская в каждом поединке. «Фиорентина» за два стартовых матча Серии А нанесла около 30 ударов по воротам, из которых семь достигли цели.
Думаем, что и в этом поединке хозяева не смогут удержать свои ворота на замке, т.к. гости неплохо на данный момент действуют в атаке. Но и свой гол хозяева забить тоже должны.
Наш прогноз — обе забьют: да.
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