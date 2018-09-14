Instinct снял психоделический ролик об интернете от «Дом.ру»

«Ой, ну только не надо спрашивать, что мы тут курим» — просят в своих социальных сетях креаторы агентства Instinct, как бы опережая наши вопросы и комментарии читателей. Новый ролик для «Дом.ру» продолжает его кампанию из юмористических видео.

О преимуществах интернета от телеком-оператора «Дом.ру» традиционно рассказали в нестандартной манере.

Показав в предыдущем ролике высокую скорость соединения с помощью… попкорна, креаторы пошли дальше. В новом ролике о повсеместности интернета в квартире главному герою рассказал ковер и даже хлопья с молоком.

Ой, ну только не надо спрашивать, что мы тут курим)

Опубликовано Instinct Четверг, 13 сентября 2018 г.