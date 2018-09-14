Ещё
Моуринью — о своем падении на «Уэмбли»: «Люди звонили и просили меня упасть. Это был хороший нырок»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью — о своем падении на «Уэмбли»: «Люди звонили и просили меня упасть. Это был хороший нырок» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свое падение на стадионе «Уэмбли» перед матчем Лиги наций между сборными Англии и Испании (1:2). Португалец направлялся к своему месту на трибунах, попытался переступить через красную ограждающую веревку, но задел ее ногой и упал.
«Люди звонят мне и просят упасть на «Уэмбли», чтобы у них был повод поговорить обо мне.
Это был хороший нырок, пенальти не было, может быть, тянуло на желтую карточку. Я защищал свои наушники», — цитирует Моуринью The Sun.
SPORT24.ru: последние новости
Мбаппе: «Ливерпуль» — главный соперник «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов» Кличко-младший выставил свою картину на аукцион в Италии Гвардиола: «Такого зла и жестокости, как в испанских СМИ, больше нет нигде»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение