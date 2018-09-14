Моуринью — о своем падении на «Уэмбли»: «Люди звонили и просили меня упасть. Это был хороший нырок»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью прокомментировал свое падение на стадионе «Уэмбли» перед матчем Лиги наций между сборными Англии и Испании (1:2). Португалец направлялся к своему месту на трибунах, попытался переступить через красную ограждающую веревку, но задел ее ногой и упал.

«Люди звонят мне и просят упасть на «Уэмбли», чтобы у них был повод поговорить обо мне.

Это был хороший нырок, пенальти не было, может быть, тянуло на желтую карточку. Я защищал свои наушники», — цитирует Моуринью The Sun.