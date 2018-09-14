Клопп: «Сейчас не лучшее время для матча против „Тоттенхэма“

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что «Тоттенхэм» продолжит бороться за самые высокие места, несмотря на невыразительную форму лидеров команды из-за продолжительного участия на ЧМ-2018.

"После чемпионата мира мы все понимали, что у них не будет полноценного отдыха, учитывая, что сборная Англии так далеко прошла на турнире. Гарри [Кейн] играл с первого матча, это означает, что его отдых составил не более двух недель. Это практически ничто. Он всегда выделяется отменной физической работой, он использует тело каждый день.

Требуется время, чтобы набрать лучшую форму. Но игроки проходят испытание каждую неделю или каждые три дня. Вы посмотрите на состав «Тоттенхэма», они могут заменить даже Деле Алли, Уго Льориса.

У них очень хорошая команда, они привыкли к различным сложностям и непростым ситуациям. Они будут действительно сильным соперником, и не я не думаю, что сейчас прекрасное время, чтобы сыграть с «Тоттенхэмом», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 15 сентября в 14:30 (мск) на «Уэмбли».

Льорис и Алли не сыграют с «Ливерпулем»