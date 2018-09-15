Прогноз на матч Александрия — Шахтёр: битва лидеров украинской Премьер-лиги

«Александрия» — «Шахтёр» Донецк. Прогноз на матч 8-го тура украинской Премьер-лиги (15.09.2018, 14:00 мск).

В центральном матче второго тура украинской Премьер-лиги «Александрия» в родных стенах примет донецкий «Шахтёр». Команды занимают две верхних строчки в турнирной таблице УПЛ, и теперь в очной схватке поборются за единоличное лидерство в чемпионате. Конечно, у букмекеров фаворитом встречи числятся дончане.

Коэффициенты на матч: П1 — 9.30, X — 5.30, П2 — 1.34. ТБ 2,5 — 1.82, ТМ 2,5 — 2.06.

Команда

"Шахтёр"

"Александрия"

"Александрия"

"Александрия", финишировавшая в прошлом сезоне в нижней части турнирной таблицы, в этом футбольном году показывает удивительную прыть в стартовых турах. Команда Владимира Шарана всухую выиграла 4 стартовых тура, и лишь киевское «Динамо» на своём поле сумело остановить поймавших кураж александрийцев, победив 1:0. Сразу после этого «Александрия» дома без проблем обыграла представителя Украины в Лиге Европы «Ворсклу» (2:0). А вот перед уходом на двухнедельный перерыв команда Шарана едва не проиграла в гостях «Львову» (2:2), с трудом вырвав ничью после проигрыша первого тайма в два гола.

"Шахтёр" Донецк

Несмотря на то, что донецкий «Шахтёр» дважды проиграл в нынешнем сезоне киевскому «Динамо» (в матче за Суперкубок Украины и в УПЛ), команда Паулу Фонсеки продолжает оставаться фаворитом на чемпионский титул в Премьер-лиге, так как умеет демонстрировать стабильность в матчах с более слабыми соперниками, не допуская необязательных потерь очков. После второго поражения от «Динамо» (0:1) в начале августа, дончане добыли 4 убедительных победы — над «Ворсклой» (4:1), «Львовом» (2:0), «Олимпиком» (5:2) и «Мариуполем» (2:0). Но дальше продолжать эту серию будет сложнее, так как в ближайший мидуик стартует групповой этап Лиги чемпионов, и «горнякам» нужно будет распределять силы на два фронта.

Где смотреть матч

Текстовая трансляция матча «Александрия» — «Шахтёр» состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Александрия" имеет удручающую статистику личных встреч с «Шахтёром»: +1=2-15, разница мячей — 14:36. Но единственную победу над «горняками» александрийцы добыли в прошлом сезоне в выездном матче со счётом 2:1, благодаря дублю Поляруса.

Интересные факты

"Александрия" имеет 15-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах УПЛ, причём последние 6 матчей были выиграны всухую (+9=6-0, 19:3);

В шести из семи матчей «Александрии» в нынешнем сезоне проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5» (+5=1-1, 10:3);

"Александрия" никогда не обыгрывала «Шахтёр» дома (+0=2-5, 5:9);

В пяти из последних шести очных матчей «Александрии» с «Шахтёром» проходила ставка «Обе команды забьют» (+1=1-4, 6:9);

"Шахтёр" не обыгрывал «Александрию» больше чем в один гол в последних семи очных матчах (+5=1-1, 10:6);

"Шахтёр" имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 13:3).