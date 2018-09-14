Сергей Ташуев высоко оценил работу Игоря Беляева у руля курского «Авангарда» 

Бывший главный тренер «Краснодара», краснодарской «Кубани», махачкалинского «Анжи», «Спартака-Нальчика», донецкого «Металлурга» и белгородского «Салюта» Сергей Ташуев, который в настоящее время возглавляет солигорский «Шахтёр» из высшей лиги чемпионата Беларуси, поделился в СМИ мнением о курском «Авангарде».
— Что касается Курска, то Беляев, видимо, учёл свои ошибки и предшественников. Местный специалист хорошо работает с командой. Мне кажется, Беляев сумел найти золотую середину в том, как выстраивать игру, чтобы добиваться результата! — сказал Сергей Ташуев.
Фото: Сообщество ФК «Авангард» (Курск)