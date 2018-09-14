Вольфф: Людям не хватает смелости сдержать свое слово

Накануне Эстебан Окон говорил, что у него остается мало шансов подписать контракт с одной из команд Формулы 1 на следующий сезон. Руководитель Mercedes Тото Вольфф, который занимается карьерой гонщика, раскритиковал соперников за то, что они не хотят приглашать Окона.

Тото Вольфф: «В произошедшее в июле и августе просто невозможно поверить. При проведении переговоров на заднем плане было много политики, скрытых планов и лжи. В результате не все хорошие гонщики получат место за рулем и, вероятно, Эстебан окажется в их числе.

В июле у нас было два предложения о контрактах, нам оставалось просто выбрать правильный, но сейчас мы пришли к ситуации, когда у Эстебана вообще нет контракта просто потому, что людям не хватает смелости сдержать свое слово.

Я продолжу следить за Оконом, поскольку на 100% уверен, что он — будущая звезда. Он — сильный парень, ему уже приходилось переживать сложные периоды в своей карьере. И нынешнюю проблему мы тоже решим. Однажды он окажется в Mercedes и будет выигрывать гонки и титулы, докажет всем остальным, как они ошибались».

Тото Вольфф сказал несколько слов о еще одном протеже Mercedes — о Джордже Расселе: «Он не может ничего сделать лучше, чем сейчас. В прошлом году он выиграл GP3, а в этом борется в Формуле 2 с Ландо Норрисом. Они оба заслужили место в Формуле 1, и я не сомневаюсь, что Джордж будет выступать в Формуле 1. Но я пока не знаю, его талант раскроется в другой команде или в нашей — посмотрим».