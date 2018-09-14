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Милота дня: Дзюба сфотографировался с младенцем после тренировки
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Милота дня: Дзюба сфотографировался с младенцем после тренировки 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Сегодня "Зенит" провел открытую тренировку в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
После занятий форвард петербургского клуба Артем Дзюба, единственный из игроков команды, на протяжении пяти минут раздавал болельщикам автографы, а также сфотографировался с младенцем.
😍 И снова: какой же Дзюба крутой! 🤳🏼 После тренировки его у базы ждали болельщики. Он вышел из машины (в отличие от других игроков) и 5 минут раздавал селфи и автографы. 🤱🏻Гулявшие рядом мамы даже доверили ему своих маленьких детей. 👼🏼 Бесконечное мимими. pic.twitter.com/QOLDCrdy6t
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 сентября 2018 г.
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