Милота дня: Дзюба сфотографировался с младенцем после тренировки

Сегодня "Зенит" провел открытую тренировку в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

После занятий форвард петербургского клуба Артем Дзюба , единственный из игроков команды, на протяжении пяти минут раздавал болельщикам автографы, а также сфотографировался с младенцем.

😍 И снова: какой же Дзюба крутой! 🤳🏼 После тренировки его у базы ждали болельщики. Он вышел из машины (в отличие от других игроков) и 5 минут раздавал селфи и автографы. 🤱🏻Гулявшие рядом мамы даже доверили ему своих маленьких детей. 👼🏼 Бесконечное мимими. pic.twitter.com/QOLDCrdy6t

— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 сентября 2018 г.