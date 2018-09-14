Хендерсон: «За нас играли Джеррард, Суарес, Коутиньо, но именно сейчас у нас сильнейшая команда»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что его команде осталось совсем немного, чтобы начать выигрывать трофеи.

"За нас играли фантастические футболисты вроде Стиви [Джеррарда], [Луиса] Суареса и [Филиппе] Коутиньо, но именно сейчас у нас сильнейшая команда. Всё идет от тренера. Как только он появился, мы начали движение в правильном направлении. Сейчас нам остаются финальные шаги, чтобы завоевывать трофеи. Это очень важно.

Чтобы выигрывать трофеи, необходимо очень хорошо играть в обороне, нужно быть лучшими. Мы знаем, что наша группа атаки огорчит любого соперника, забьет парочку мячей, поэтому для нас важно надежно сыграть в обороне. Это задача каждого на поле — от голкипера до нападающих. Вот над этим мы и работаем", — цитирует Хендерсона Sky Sports.

В матче 5-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 15 сентября в 14:30 (мск).