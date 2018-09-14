Тоттенхэм — Ливерпуль: прогноз на главный матч тура

С места в карьер. Пятый тур английской Премьер-лиги откроет центральный его матч — «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Команду Юргена Клоппа считают главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул, а потому будет очень интересно посмотреть, как мерсисайдцы себя покажут в первом серьёзном испытании нового сезона. "Евро-Футбол.ру" анонсирует субботнее противостояния на «Уэмбли».

Тоттенхэм

"Тоттенхэм" хорошо вошёл в новый сезон, одержав победы в трёх стартовых матчах чемпионата. Особенно ценной получилась крупная виктория в битве с "Манчестер Юнайтед" (3:0) на «Олд Траффорд». Но вслед за большим успехом последовала неудача — команда Маурисио Почеттино уступила на выезде «Уотфорду» (1:2). И снова в Англии заговорили о том, что без летнего усиления «шпорам» будет крайне сложно ставить перед собой максимальные задачи. И всё же в субботу «Тоттенхэм» рассчитывает обыграть «Ливерпуль» и вернуться на тропу побед, чтобы в хорошем настроении лететь в Милан на игру Лиги чемпионов против «Интера».

Ливерпуль

"Ливерпуль" пока оправдывает статус главного конкурента «Манчестер Сити» в борьбе за титул Премьер-лиги. В стартовых четырёх турах «красные» лишь побеждали, оказавшись сильнее «Вест Хэма», «Кристал Пэлас», «Брайтона» и «Лестера». До следующей международной паузы мы сможем более объективно оценить перспективы команды Юргена Клоппа. Ей предстоит столкнуться с сумасшедшим календарём в чемпионате, Кубке лиги и Лиге чемпионов. Судите сами: «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Саутгемптон», «Челси» (дважды), «Наполи» «Манчестер Сити» — вот какие соперники будут у «красных».

Где смотреть матч

Игру на «Уэмбли», которая стартует в 14:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Тоттенхэм" — «Ливерпуль»: +14=15-23. Разница мячей: 61-88.

В эпоху Премьер-лиги «Ливерпуль» чаще обыгрывал «Тоттенхэм», чем уступал. В шести последних очных матчах «красные» победили лишь раз, но лишь раз и уступили при ещё четырёх ничейных результатах.

Интересные факты

— Если в субботнем матче будут забиты три гола, то противостояние «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» станет самым результативным в Премьер-лиге. Пока что лидирует противостояние «Арсенала» и «Эвертона» (151 гол).

— В матчах между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в АПЛ были назначены 22 пенальти. Больше, чем в любом другом противостоянии в турнире.

Мохамед Салах забил все три гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» в прошлом чемпионате.

Гарри Кейн принял участие в 7 голах в ворота «Ливерпуля» в семи последних матчах АПЛ (5 голов, 2 ассиста).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Тоттенхэм" и «Ливерпуль» проповедуют атакующий футбол, поэтому в субботу на «Уэмбли» зрителям не должно быть скучно. Ждём результативного поединка и делаем ставку: «Тотал больше 2,5» с коэффициентом 1.66. Если же говорить о результате встречи, то объективно предсказать его практически невозможно — шансы имеют обе команды.