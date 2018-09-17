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Юрген Клопп: Фирмино будет в порядке, но пока не знаю, сыграет ли он с «ПСЖ»
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Юрген Клопп: Фирмино будет в порядке, но пока не знаю, сыграет ли он с «ПСЖ» 

Советский спорт + ещё 21 2 часа назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не знает, сможет ли нападающий команды Роберто Фирмино принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
— Мы все видели этот эпизод, и были очень обеспокоены. Но все эти заботы уже в прошлом.
Сыграет ли он завтра? Если будет в порядке. Мы находимся в тесном контакте, его состояние улучшилось, но в данный момент я не могу ничего сказать, — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, что Фирмино получил травму в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1), после того как защитник «шпор» Ян Вертонген пальцем попал в глаз бразильцу.
So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. 😵 pic.twitter.com/ytCkF3LQPx
— Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.
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