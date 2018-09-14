«Калашников» начнет серийное производство нового пистолета Лебедева в 2019 году

"Серийное производство будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе", — сказал он.

Гвоздик добавил, что изделие будет освоено и выпускаться по новым технологиям. «Оно будет отвечать потребительским свойствам как основного заказчика по теме боевого стрелкового оружия, так и направления гражданского стрелкового оружия», — сказал он.

В марте 2018 года сообщалось, что ИМЗ в ближайшее время запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева. Оружие может быть востребовано Минобороны РФ и другими силовыми структурами.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14, концепция которого была разработана вместе со специалистами силовых структур и ведущими российскими спортсменами-стрелками, «Калашников» представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».