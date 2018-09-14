Черчесов сделал заявление о своих взаимоотношениях с Дзюбой

"Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в молодежке играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип.

Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артему еще нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять.

А то, что он нашел правильные шаги в своем развитии, — нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал", — приводят слова Черчесова российские СМИ.