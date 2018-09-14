Ещё
Черчесов сделал заявление о своих взаимоотношениях с Дзюбой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов сделал заявление о своих взаимоотношениях с Дзюбой 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него никогда не было конфликта с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в молодежке играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип.
Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артему еще нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять.
А то, что он нашел правильные шаги в своем развитии, — нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал", — приводят слова Черчесова российские СМИ.
Soccer News: последние новости
Каррера рассказал, кто заменит Терри для "Спартака" 23 года назад "Спартак" в гостях победил чемпиона АПЛ Президент Федерации футбола Польши назвал Балотелли бесполезным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Умер Валентин Чайкин
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение