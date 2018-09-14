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Клопп — Гари Невиллу: «Сидеть в офисе и рассуждать о футболе не то же самое, что работать»
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Клопп — Гари Невиллу: «Сидеть в офисе и рассуждать о футболе не то же самое, что работать» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил Гари Невиллу, заявившему, что «красным» следует скорее выбыть из Лиги чемпионов, чтобы иметь шансы на победу в АПЛ.
"Гари должен прийти ко мне и конкретно объяснить, как именно это должно сработать. Я не хочу критиковать его, потому что не знаю точно, как он сказал об этом. Однако сидеть в офисе и рассуждать о футболе не то же самое, что работать, если честно. Но это мнение.
Что он сказал о "Манчестер Юнайтед", у них же похожая ситуация, нет? В этом клубе он должен быть больше заинтересован. Ничего?", — цитирует Клоппа Sky Sports.
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