Клопп — Гари Невиллу: «Сидеть в офисе и рассуждать о футболе не то же самое, что работать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил Гари Невиллу , заявившему, что «красным» следует скорее выбыть из Лиги чемпионов, чтобы иметь шансы на победу в АПЛ.

"Гари должен прийти ко мне и конкретно объяснить, как именно это должно сработать. Я не хочу критиковать его, потому что не знаю точно, как он сказал об этом. Однако сидеть в офисе и рассуждать о футболе не то же самое, что работать, если честно. Но это мнение.