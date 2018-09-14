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Ближайшая домашняя серия ХК «Динамо» станет определяющей для тренеров команды
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Ближайшая домашняя серия ХК «Динамо» станет определяющей для тренеров команды 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты предстоящей домашней серии московского «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станут определяющими с точки зрения продолжения сотрудничества с нынешним тренерским штабом команды. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора столичного клуба Анатолий Харчук.
В стартовых шести матчах КХЛ бело-голубые одержали только одну победу, потерпев три поражения подряд. Ранее в СМИ сообщалось о возможной отставке главного тренера Владимира Воробьева. Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский ранее заявил ТАСС, что в клубе не должны возлагать ответственность только на главного тренера. В предстоящих матчах «Динамо» дома встретится с «Витязем» (18 сентября), СКА (20 сентября), минским «Динамо» (22 сентября) и «Барысом» (24 сентября).
"Что касается предстоящей домашней серии, то Воробьев продолжит работу главным тренером однозначно. Хочу сказать, чтобы все не думали о том, что мы не осознаем ситуацию и не понимаем, в чем причина неудачного старта команды, тем более мы были уверены и делали определенные заявления, что состав команды нормальный по качеству игроков, — сказал Харчук. — Думаю, что эта серия в существенной мере будет определяющей. Дальше не принимать никаких мер будет запоздало".
По словам заместителя гендиректора, клуб, несмотря на серию поражений, не хочет торопиться с кардинальными выводами.
"Я бы хотел успокоить болельщиков, потому что они прекрасно все тоже видят, понимают и обеспокоены. Мы не сидим сложа руки, для нас нынешняя ситуация тоже неприемлема. Мы в постоянном режиме изучаем все причины, стараемся понять, почему такая игра, а самое главное, ищем пути, как выйти из такой ситуации. И я думаю, что в ближайшее время мы найдем варианты, как улучшить эту ситуацию", — отметил он.
"Согласно нашей процедуре, решение по тренеру принимает совет директоров, поэтому такой вопрос согласовывается с ним. Если вопрос такой созреет, то соответствующее решение будет приниматься только на таком уровне", — добавил Харчук.
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