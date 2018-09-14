ХК «Динамо»: у Воробьева нет недопонимания с другими членами тренерского штаба команды

Воробьев возглавил «Динамо» перед сезоном-2017/18. Перед нынешним сезоном его помощниками стали Андрей Николишин Олег Ореховский . В стартовых шести играх «Динамо» потерпело пять поражений.

"Мы владеем ситуацией и понимаем, что никакого непонимания между ними не существует. И как бы там ни было, мы всегда будем полагаться на мнение главного тренера. Со стороны Воробьева ни разу не поступали какие-то замечания о том, что кто-то не выполняет его указания или поручения, такого у нас не существует", — сказал Харчук.

По его словам, у Воробьева нет недопонимания и с опытными игроками команды, например, Александром Еременко Ильей Никулиным . «Есть правило, неважно, опытный или молодой ты игрок, есть главный тренер. Его указания — закон для любого игрока, каким бы он авторитетом и опытом не обладал. Думаю, главный тренер прислушивается к каким-то предложениям, но решения принимает сам, и другого у нас пока не существует», — отметил он.

Игроки со Знарком встретились случайно

Ранее в сети появилось фото хоккеистов «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачева с бывшим главным тренером бело-голубых, СКА и сборной России Олегом Знарком, игроки побывали у него дома в Риге во время выезда «Динамо» в латвийскую столицу на матч с «Динамо». Ранее в СМИ говорилось о том, что Знарок в связи с серией поражений команды может сменить Воробьева.

"Мы жили в отеле напротив городского парка, ребята вышли прогуляться и встретили там гулявшего с собакой Олега Знарка. Он их пригласил домой, учитывая, что у него недавно была трагедия — несколько дней тому назад умер отец, — ребята с пониманием и сочувствием приняли его приглашение, побывали у него в гостях", — вспомнил Харчук.

"Любое фото каждый может истолковать как ему угодно. Когда оно появилось, я также отреагировал, встретился с ребятами, переговорил с ними. Надо отдать им должное, они сразу же сами подошли к Воробьеву и объяснили ему все, что это была чисто случайная встреча. Когда они увидели это фото, то тоже поняли, что может быть расценено по-другому", — добавил он.