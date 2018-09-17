11 ставок на главные матчи первого тура Лиги чемпионов

18 сентября стартует новый сезон главного футбольного турнира планеты — Лиги чемпионов. Среди первых в поход за самым престижным клубным трофеем отправятся итальянские «Интер» и «Рома», английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», французский ПСЖ и испанский «Реал» «Лента.ру» — о лучших ставках на грядущие матчи.

Ставки: ничья за 3.25, тотал меньше 2,5 мяча за 1.75, ничья в первом тайме за 2.05, оба тайма меньше 1,5 мячей за 2.25, обе забьют — нет за 1.95 в БК «Лига Ставок» (Сделать ставку)

Матч двух похожих друг на друга команд. Обе уже несколько лет мечтают о качественном шаге вперед, но в итоге остаются ни с чем. Обе могут похвастать сильными тренерами, которым часто чего-то не хватает. Обе располагают составом уровня «солидно, но все же не топ». У обеих есть нападающий, входящий в число лучших «девяток» планеты.

Главное преимущество «Тоттенхэма» — феноменальная сыгранность. Костяк «шпор» не меняется уже довольно давно: лондонский клуб перестал продавать лидеров, но из-за строительства стадиона не может позволить себе качественные трансферы. Длина скамейки у банды Маурисио Почеттино не впечатляет, зато каждый футболист из основной обоймы прекрасно знает свои задачи и партнеров.

Обновившийся «Интер» этим похвастать не может: Лучано Спаллетти приходится встраивать в команду новичков сразу на нескольких ключевых позициях, а скомканная из-за ЧМ-2018 подготовка к сезону только усугубила ситуацию. «Нерадзурри» на старте сезона частенько выглядели разрозненно и много ошибались в простых эпизодах. Кроме того, давали о себе знать проблемы с физическими кондициями у отдельных игроков.

Все это обернулось печальным стартом в серии А. Ужасное (не по счету, а по качеству игры) поражение от «Сассуоло» сменилось упущенной на «Сан-Сиро» победой в матче с «Торино» — 2:0 к 32-й минуте и итоговые 2:2. Даже разгром «Болоньи» (3:0) в третьем туре не очень-то убедил. «Интер» открыл счет только в середине второго тайма, и в итоге забил три мяча с четырех ударов в створ.

Зато итальянский клуб сможет рассчитывать на поддержку трибун и преимущество в свежести. «Тоттенхэм» (как и «Интер») проведет ближайший матч в субботу, вот только соперником будет не новичок серии А «Парма», а финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль». После энергозатратной игры «шпорам» предстоит перелет из Лондона в Милан, где придется играть через два дня на третий.

При этом «Интер» проведет встречу с «Пармой» на своем поле и не столкнется с необходимостью переезда. С учетом ограниченной ротации «Тоттенхэма», преимущество в свежести должно быть на стороне хозяев. Два матча за трое суток после напряженной работы в национальных командах — это нелегко.

Составы у обеих команд хороши, но «Тоттенхэм» на старте сезона сильнее по качеству игры, а «Интер» будет иметь небольшую фору в физической готовности. Соперники сопоставимы по силам, к тому же обе команды вполне устроит ничья. Раз так, самый простой вариант — «ничья» за 3.25.

Матчи на фоне усталости часто получаются малорезультативными. Второй момент — обеим командам некуда торопиться. Главное — плавно вкатиться в турнир и набрать хотя бы одно очко. Наличие в группе В «Барселоны» фактически не оставляет права на ошибку: в случае поражения шансы на выход в плей-офф резко сократятся.

В общем, предпосылок для аккуратного начала игры более чем достаточно. Раз так, «тотал меньше 2,5 мяча» за 1.75, «ничья в первом тайме» за 2.05, «оба тайма меньше 1,5 мяча» за 2.25 и «обе забьют — нет» за 1.95 — вполне интересные варианты.

Ставки: победа «Ливерпуля» в первом тайме за 2.65, «Ливерпуль» откроет счет в первом тайме за 2.25, победа «Ливерпуля» за 2.20 в БК «Лига Ставок» (Сделать ставку)

Главный матч первого тура группового этапа. Обе команды любят атакующий футбол и высокий прессинг, что обещает зрителям веселую бойню. Разумеется, самые очевидные ставки отпадают из-за унылых коэффициентов. Например, «обе забьют» идет за смешные 1.40, а «тотал больше 2,5 мяча» — за 1.45. Придется искать что-нибудь повеселее.

При использовании высокого прессинга огромное значение имеют слаженность и баланс. Но Томас Тухель возглавил парижан минувшим летом, а Юрген Клопп уже играл с «Ливерпулем» в финалах двух европейских турниров. Потому логично предположить, что степень автоматизма во взаимодействиях английского клуба находится на более высоком уровне. Раз так, шансы мерсисайдцев выглядят куда солиднее.

Вполне вероятен вариант, при котором красные обнажат все пробелы и недостатки в игре ПСЖ. Они могут быть незаметными или казаться малозначительными на фоне плюшевого чемпионата Франции, но дьявольски агрессивный «Ливерпуль» Клоппа поместит парижан в принципиально иные условия и проверит соперника на прочность.

Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на список соперников ПСЖ стартовых турах лиги 1. «Кан», «Генгам», «Анже», «Ним» и «Сент-Этьен» — звучит словно названия блюд из вегетарианского меню. Вот только нынешний «Ливерпуль» — это прожорливый хищник с огромными клыками, а не покорный ягненок.

Мерсисайдцы любят агрессивное начало матчей, особенно на своем поле. «Победа хозяев в первом тайме» за 2.65, «хозяева откроют счет в первом тайме» за 2.25 имеют неплохие шансы на проход. Также можно было бы подумать о варианте «гол в первые 15 минут», но коэффициент по меркам подобных ставок не слишком высок (2.25).

В остальном варианты довольно типичны. Надо учитывать, что ПСЖ провел свой матч в национальном чемпионате на день раньше. Если вы думаете, что англичане не подсядут после перерыва в связи с игрой против «Тоттенхэма», берите победу «Ливерпуля» за 2.20 в букмекерской компании «Лига Ставок». Кроме того, можно покрутить линии на тоталы: «ТБ 3,5 мяча» оценен в 2.10. Рискованно, но интересно.

Ставки: «Реал» забьет в каждом тайме за 1.85, индивидуальный тотал «Реала» больше 2,5 мяча за 2.00, победа «Реала» в первом тайме и матче за 1.95, тотал первого тайма больше 1,5 за 2.00 в БК «Лига Ставок» (Сделать ставку)

Довольно скучная с точки зрения ставок встреча. Классическая линия на случай домашней игры фаворита с аутсайдером не оставляет пространства для маневра. Победа «Реала» идет с удручающим коэффициентом 1.40, во столько же оценен тотал больше 2,5 мяча. Тоска.

Мадридцы сыграли под руководством Хулена Лопетеги слишком мало матчей для полноценных выводов, да и уровень соперников был не самым высоким. После битвы с «Атлетико» за Суперкубок УЕФА сливочные победили «Хетафе», «Жирону» и «Леганес». В такой ситуации ставка на победу «Реала» с форой (скажем, «-1,5» за 1.95) может показаться поспешной и неоправданной.

С другой стороны, «королевский клуб» будет играть дома, вдобавок к этому нестабильная «Рома» свой матч в национальном первенстве проведет на сутки позже. Римляне постараются потрепать хозяев на контратаках, но пожары в обороне у подопечных Эусебио Ди Франческо возникают чересчур часто даже для старта сезона.

Проведение перестройки при игре на три фронта — тяжелое занятие, потери очков и поражения практически неизбежны. «Рома» уже недобрала баллов в чемпионате Италии, а уход Алиссона и постоянные ошибки центральных защитников делают шансы команды призрачными. «Хозяева забьют в каждом тайме» за 1.85 и «индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 мяча» за 2.00 заслуживают внимания.

Из оставшихся вариантов можно подумать разве что о победе «Реала» в первом тайме и матче за 1.95, а также тотале первого тайма больше 1,5 за 2.00. Эти ставки трудно назвать надежными, но выбирать в данном случае толком не из чего.