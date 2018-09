Моуринью сообщил, что Шоу готов играть

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу готов играть, сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. По словам португальца, футболист в полном порядке.

— Единственная ситуация, которую нам нужно проанализировать, это тот факт, что он не тренировался с командой в течении недели, — приводит пресс-служба клуба слова Моуринью.

23-летний англичанин во время матча Лиги наций против сборной Испании столкнулся с защитником Даниэлем Карвахалем и был унесен с поля на носилках. В раздевалке Шоу пришел в себя и смог пообщаться с врачами.

Jose says @LukeShaw23 is available for selection on Saturday, but adds: «The only situation I have to analyse is if we are going to play him when during the week, he wasn't training with the team.»@AnderHerrera and @Fellaini are both doubts. #MUFC pic.twitter.com/M23RhBz8ik

— Manchester United (@ManUtd) 14 сентября 2018 г.