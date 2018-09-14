Кудашов: «СКА ждет быструю игру со стороны „Спартака“, готовится»

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» . Матч пройдет 14 сентября, начало — в 19:30 мск. СКА выиграл три матча из пяти в сезоне, равно как и «Спартак».

«Команда в рабочем, боевом тонусе. Игры идут через день, поэтому некогда расслабляться. Мы знаем, как играет «Спартак». Эта команда обладает хорошими исполнителями, играет очень активно в атаке. Мы, соответственно, готовимся.

Ждем быструю игру со стороны «Спартака» и готовимся к этому. Это и разбор соперника, и план на игру со стороны нашей команды. Учитываем все факторы при подготовке к игре.

У нас все номинально центральные отрабатывают вбрасывания, это совершенно нормальная практика на тренировках. Кручинин сегодня в центре. Эти тренировки как раз и подводят его к игре. В воротах сыграет Хелльберг», — цитирует тренер официальный сайт клуба.