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В Рыльском районе возведут мусоросортировочный комплекс
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В Рыльском районе возведут мусоросортировочный комплекс 

КурскТВ 1 час назад
Фото: КурскТВ
На сайте госзакупок открыт аукцион от администрации рыльской области на постройку мусоросортировочного комплекса, который должен будет располагаться, согласно информации сайта госзакупок, на территории Пригородненского сельсовета. Источником финансирования контракта назван «бюджет Рыльского района Курской области, включая межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов». Поставка товара должна будет осуществляться тремя партиями. Первая — со дня даты заключения контракта, которая обозначена 15 ноября 2018 года. Вторая партия — до 1 декабря 2018 года, а третья — до 15 декабря 2018 года от даты заключения контракта. Максимальная сумма контракта составляет 45 117 541 рублей. Заявки от первых участников принимают до 28 сентября 2018. Дата проведения аукциона в электронной форме назначена на 01 октября 2018.
фото — pressmax
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