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«Реал» и «Барса» на нашем сайте в прямом эфире!
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«Реал» и «Барса» на нашем сайте в прямом эфире! 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Прямые трансляции матчей чемпионата Испании по футболу теперь можно будет смотреть прямо на нашем сайте. Совершенно легально. С любого устройства.
Головин дебютирует за «Монако», а Роналду забьет за «Ювентус»: анонс уик-энда
Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» показывает в прямом эфире все матчи испанской Примеры. «Советский спорт» предлагает всем посетителям сайта самые интересные игры каждого тура.
В ближайший уик-энд мы покажем следующие матчи:
"Реал Сосьедад" — «Барселона» (суббота, 15 сентября, начало в 17:15)
"Валенсия" — «Бетис» (суббота, 15 сентября, начало в 19:30)
"Атлетик" Бильбао — "Реал" Мадрид (суббота, 15 сентября, начало в 21:45)
"Севилья" — «Хетафе» (воскресенье, 16 сентября, начало в 21:45).
Следите за анонсами трансляций на главной странице нашего сайта!
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