«Реал» и «Барса» на нашем сайте в прямом эфире!

Прямые трансляции матчей чемпионата Испании по футболу теперь можно будет смотреть прямо на нашем сайте. Совершенно легально. С любого устройства.

Головин дебютирует за «Монако», а Роналду забьет за «Ювентус»: анонс уик-энда

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» показывает в прямом эфире все матчи испанской Примеры. «Советский спорт» предлагает всем посетителям сайта самые интересные игры каждого тура.

В ближайший уик-энд мы покажем следующие матчи:

"Реал Сосьедад" — «Барселона» (суббота, 15 сентября, начало в 17:15)

"Валенсия" — «Бетис» (суббота, 15 сентября, начало в 19:30)

"Атлетик" Бильбао — "Реал" Мадрид (суббота, 15 сентября, начало в 21:45)

"Севилья" — «Хетафе» (воскресенье, 16 сентября, начало в 21:45).

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