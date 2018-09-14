Ещё
Бикфалви — лучший игрок месяца в «Урале»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бикфалви — лучший игрок месяца в «Урале» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 15 часов назад
Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви признан лучшим игроком екатеринбургского клуба в июле и августе. 30-летний румын получил от болельщиков вязаного шмеля, который стал пятым в его коллекции.
Лучший игрок #ФКУрал в июле и августе Эрик Бикфалви получил от болельщиков вязаного шмеля. Награждение состоялось сегодня перед началом тренировки. Этот специальный приз от болельщиков стал уже пятым в коллекции полузащитника. ПОДРОБНОСТИ 👉https://t.co/fx0jm7PRsc pic.twitter.com/T1I5xc9c3W
ФК Урал (@FCURAL) 14 сентября 2018 г.
— Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды, — приводит слова Бикфалви официальный сайт «Урала». — Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.
"Урал" занимает 15-е место в РПЛ после шести туров. Бикфалви принял участие в 6 матчах чемпионата России и забил 3 гола.
Все о чемпионате России — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Болельщики смогут понаблюдать за матчем "Кан" - "Лион" из джакузи на бровке Константин Корнеев: "Обыграли ЦСКА за счет сильного желания победить" Фернандеш ждет ответа от руководства "Локомотива"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение