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Бикфалви получил от болельщиков вязаного шмеля как лучший игрок «Урала» в июле и августе
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Бикфалви получил от болельщиков вязаного шмеля как лучший игрок «Урала» в июле и августе 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Урала» Эрик Биквалфи признан лучшим игроком команды в июле и августе, за что получил в подарок от болельщиков клуба вязаного шмеля, пятого за время выступлений за екатеринбургский клуб. В пяти матчах за «Урал» в июне и августе румынский легионер забил три мяча.
«Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды. Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.
Мои дети иногда играют шмелями. Но в основном эти подарки от болельщиков стоят дома на память, чтобы вспоминать об этих награждениях. Понимаю, что сделать такого шмеля — тяжелая ручная работа. Поэтому спасибо этим людям!» — цитирует Бикфалви пресс-служба клуба.
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