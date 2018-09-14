Бикфалви получил от болельщиков вязаного шмеля как лучший игрок «Урала» в июле и августе

Полузащитник «Урала» Эрик Биквалфи признан лучшим игроком команды в июле и августе, за что получил в подарок от болельщиков клуба вязаного шмеля, пятого за время выступлений за екатеринбургский клуб. В пяти матчах за «Урал» в июне и августе румынский легионер забил три мяча.

«Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды. Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.

Мои дети иногда играют шмелями. Но в основном эти подарки от болельщиков стоят дома на память, чтобы вспоминать об этих награждениях. Понимаю, что сделать такого шмеля — тяжелая ручная работа. Поэтому спасибо этим людям!» — цитирует Бикфалви пресс-служба клуба.