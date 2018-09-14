Польский велоэкстремал первым в мире исполнил четверной тейл-вип

Экстремал Давид Годзик из Польши исполнил трюк, который до него не делал никто — прыжок на велосипеде под названием четверной тейл-вип. Так называется прокрутка велосипеда во время прыжка вокруг оси руля, передает телеканал «МИР 24».

Чтобы выполнить рекордный прыжок Годзику пришлось увеличить размер трамплина до пяти метров. Благодаря стартовой скорости спортсмен взлетел на десятиметровую высоту и сумел превзойти ранее рекордный показатель в три тейл-випа.

«Поначалу я даже не думал о трюке в четыре оборота. Даже три давались мне с большим трудом. Но я рискнул. Было очень опасно, но это того стоило. Сейчас у меня не осталось сил, я буквально не чувствую своего тела», -рассказал Годзик.

Удачной для поляка стала только пятая попытка. Все предыдущие заканчивались падениями, которые могли привести к серьезным травмам.

Годзик — один из самых известных и уважаемых райдеров в мире экстрима. В велосипед поляк влюблен с детства. Прыжки и всевозможные трюки он ассоциирует со звуками прекрасной музыки. Одну из своих программ, участником которой был и его брат Шимон, Давид решил положить на произведение своего земляка Фредерика Шопена . В этом спортсменам помогли профессиональные музыканты. Судя по профилю Давида в инстаграме, личную жизнь он принес в жертву своему главному увлечению — занятиям BMX.

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