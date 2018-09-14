«Бавария»
Мюнхенская «Бавария» начала текущий сезон с матча за Суперкубок Германии, в котором разгромила «Айнтрахт» (5:0).
В немецкой Бундеслиге подопечные Нико Ковача идут без потерь: в первом туре они обыграли «Хоффенхайм» (3:1), а во втором — «Штутгарт» (3:0), притом в обеих встречах отличились Роберт Левандовски и Томас Мюллер.
В конце августа «Бавария» также успела провести товарищеский матч с «Чикаго», в котором победила без особых проблем (4:0).
Календарь и таблица Бундеслиги
Среди травмированных у мюнхенцев значатся Кингсли Коман и Матс Хуммельс.
«Байер»
А вот для «Байера» текущий сезон пока складывается просто ужасно, ведь в двух стартовых турах он не набрал ни одного очка.
В первом туре Бундеслиги «аптекари» уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2), а во втором — «Вольфсбургу» (1:3).
В стартовом матче Кубка Германии «Байер» встречался с «Пфорцгаймом», у которого выиграл с минимальным счетом (1:0).
Стоит заметить, что в лазарете леверкузенской команды находятся сразу семь игроков, среди которых Ларс Бендер, Венделл и Юлиан Баумгартлингер.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.24, победа «Байера» — 12.50, ничья — 7.20.
Все прогнозы на Бундеслигу
Очевидно, что у мюнхенцев не должно возникнуть проблем с командой, которая на старте сезона демонстрирует столь удручающие результаты. Однако ставить на чистую победу хозяев не выгодно из-за низкого коэффициента.
Учитывая высокую результативность подопечных Нико Ковача, мы бы присмотрелись к ставке «победа „Баварии“ и индивидуальный тотал мюнхенцев больше 2,5» за 2.19.
Альтернативный вариант — «хозяева выиграют гонку до трех голов» за 1.82. «Бавария» демонстрирует яркий и атакующий футбол, поэтому при поддержке родных трибун должна забить как минимум три мяча.