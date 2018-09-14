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Мария Шарпова угодила в шорт-лист модных провалов года
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Мария Шарпова угодила в шорт-лист модных провалов года 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Мария Шарапова после отдыха с возлюбленным испортила фигуру неудачным нарядомНе так давно в Сети появились свежие снимки Марии Шараповой с ее новым возлюбленным. Теннисистка перестала скрывать новые отношения. Мария Шарапова неоднократно попадала в рейтинги самых красивых спортсменок мира. Белокурая, длинноногая красавица вскружила голову множеству представителей сильного пола. Кроме этого, звезду тенниса также всегда хвалили за вкус в одежде.
Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха. Мария посетила один из показов на Неделе моды. Она появилась в черно-белом платье до колен с геометрическим рисунком. Именно эта графика и сыграла с двушкой злую шутку — у звезды полностью «исчезла» талия и она стала похожа на прямоугольник.
Снимок с красной дорожки Мария опубликовала у себя в аккаунте. В комментарии она поблагодарила дизайнера за свой наряд.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1863892509337744642_1488692425"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Однако пользователи не разделили восторгов Марии. Они назвали платье пошлым. Кртитки отметили, что из-за подобных промахов, которые раньше за Шараповой не числились, она угодила в шорт-лист модных провалов года, пишет сайт Dni.ru.
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