Мария Шарпова угодила в шорт-лист модных провалов года

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Мария Шарапова после отдыха с возлюбленным испортила фигуру неудачным нарядомНе так давно в Сети появились свежие снимки Марии Шараповой с ее новым возлюбленным. Теннисистка перестала скрывать новые отношения. Мария Шарапова неоднократно попадала в рейтинги самых красивых спортсменок мира. Белокурая, длинноногая красавица вскружила голову множеству представителей сильного пола. Кроме этого, звезду тенниса также всегда хвалили за вкус в одежде.

Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха. Мария посетила один из показов на Неделе моды. Она появилась в черно-белом платье до колен с геометрическим рисунком. Именно эта графика и сыграла с двушкой злую шутку — у звезды полностью «исчезла» талия и она стала похожа на прямоугольник.

Снимок с красной дорожки Мария опубликовала у себя в аккаунте. В комментарии она поблагодарила дизайнера за свой наряд.

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Однако пользователи не разделили восторгов Марии. Они назвали платье пошлым. Кртитки отметили, что из-за подобных промахов, которые раньше за Шараповой не числились, она угодила в шорт-лист модных провалов года, пишет сайт Dni.ru.