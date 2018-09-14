Соревнования по пятиборью проведут в Дмитровском

Соревнования по современному пятиборью проведут в парке «Ангарские пруды». Турнир состоится 15 сентября в амфитеатре парка.

— Современное пятиборье — это комплекс спортивных состязаний, состоящий из плавания, конкура, фехтования, бега и стрельбы. За победу поборются ученики столичных спортивных школ, ветераны современного пятиборья, а также другие желающие проверить себя, — рассказал сотрудник пресс-службы парка.

Участников приглашают к 10.00. Напомним, адрес парка: улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)