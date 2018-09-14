Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм: будет ли разгром

В пятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Фулхэм». Команда Хосепа Гвардиолы рассчитывает положить в свою копилку очередные три очка и в хорошем настроении подойти к старту в Лиге чемпионов, но «дачники» постараются дать бой «горожанам». "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями противостояния на «Этихад Стэдиум».

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" уже успел потерять два очка, не сумев обыграть на выезде «Вулверхэмптон» (1:1), но подобные осечки являются рабочими моментами. Команда Хосепа Гвардиолы находится в хорошей форме и готова поддерживать столь высокий уровень. На следующей неделе «горожане» стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем против «Лиона». Разумеется, манкунианцы рассчитывают подойти к началу пути в главном клубном турнире Европы в хорошем настроении. Поэтому в субботу им нужно одолеть «Фулхэм».

Данило и Рахим Стерлинг пока под вопросом у «Манчестер Сити». Клаудио Браво и Кевин де Брёйне точно не помогут действующим чемпионам Англии в субботу.

Фулхэм

Вернувшись в Премьер-лигу, «Фулхэм» начал сезон с поражений в лондонских дерби с «Кристал Пэлас» (0:2) и «Тоттенхэмом» (1:3). После этого команда Славиши Йокановича начала-таки набирать такие ценные очки. Сначала «дачники» в ярком поединке обыграли измотанный квалификацией Лиги Европы «Бёрнли» (4:2), а затем поделили очки с «Брайтоном» (2:2), растранжирив преимущество в два мяча. Впереди у «Фулхэма» большое испытание на «Этихад Стэдиум». Подопечные Славиши Йокановича постараются дать бой действующим чемпионам.

Где смотреть матч

Игру на «Этихад Стэдиум», которая стартует в 17:00 по московскому времени, в записи в 21:30 покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Манчестер Сити" — «Фулхэм»: +11=9-4. Разница мячей: 51-31.

"Манчестер Сити" имеет преимущество в матчах против «Фулхэма» в Премьер-лиге. В сезоне 2013/14, когда «дачники» в последний раз выступали в элите, «горожане» обыграли их с результатами 5:0 (дома) и 4:2 (в гостях).

Интересные факты

— «Манчестер Сити» обыгрывал «Фулхэм» в 5 последних матчах АПЛ.

— «Фулхэм» не выиграл ни одного из 9 последних матчей Премьер-лиги против действующего чемпиона (2 ничьи, 7 поражений).

— «Манчестер Сити» не проигрывал дома новичку АПЛ с февраля 2007 года (29 побед, 4 ничьи).

— Серхио Агуэро забил 27 голов в 34 матчах АПЛ против команд, повысившихся в классе.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Манчестер Сити" обычно удачно выступает в домашних матчах против команд, повысившихся в классе. Но тратить слишком много сил перед игрой с «Лионом» в Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы вряд ли станет, да и гости будут изо всех сил упираться. Наша ставка: «Фулхэм» с форой (+2,5)" с коэффициентом 1.95.