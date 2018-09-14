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Иванов: «Доволен работой Парфёнова, хотя „Урал“ планировал набрать больше очков»
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Иванов: «Доволен работой Парфёнова, хотя „Урал“ планировал набрать больше очков» 

Евро-футбол.Ру 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что доволен работой главного тренера команды Дмитрия Парфёнова.
После шести туров екатеринбургский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. Ранее наставником являлся Александр Тарханов.
"Я вижу, как работает команда, как работает главный тренер, я доволен его работой. К сожалению, не получилось набрать то количество очков, которое мы планировали, но я думаю, что у нас все впереди, мы в ближайшее время решим эту задачу. Планируем набрать очки, которые позволили бы находиться в середине турнирной таблицы и двигаться вперед", — сказал Иванов.
Он подчеркнул, что в решении поставленной задачи в «Урале» рассчитывают на приобретенных в трансферное окно игроков. «Взяли футболистов, которые, как мы надеемся, помогут нашей команде подняться вверх в турнирной таблице. Мы довольны и Араторе, и Погребняком, я думаю, что Паша нам обязательно поможет. Довольны, что сумели получить Жигулёва, потому что мы очень хотели взять этого футболиста», — подчеркнул он.
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