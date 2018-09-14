Харчук: игра ряда хоккеистов «Динамо» не оправдывает ожиданий руководства клуба

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Ряд хоккеистов московского «Динамо» не показывает на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) той игры, которой от них ждут в клубе. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора столичного клуба Анатолий Харчук.

"У нас есть определенное беспокойство по целому ряду игроков, поскольку некоторые хоккеисты абсолютно не показывают той игры, на которую мы рассчитывали и ждали от них. Здесь действительно сложный вопрос, в чем причина. Разумеется, к нас постоянно приходят предложения, и мы сами смотрим, что есть на рынке, и что можно сделать для улучшения состава", — сказал Харчук.

"Мы пытаемся постоянно понять, в чем причина неудачной игры в том числе и новичков команды. Мы считаем, что должны работать все звенья, и все должны показывать результат. Такая работа ведется даже не каждый день, а каждый час. Анализируем все записи, указываем на ошибки, невыполненные планы и тренерские установки на игру", — добавил он.

В предстоящих матчах «Динамо» дома встретится с «Витязем» (18 сентября), СКА (20 сентября), минским «Динамо» (22 сентября) и «Барысом» (24 сентября).