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Харчук: игра ряда хоккеистов «Динамо» не оправдывает ожиданий руководства клуба
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Харчук: игра ряда хоккеистов «Динамо» не оправдывает ожиданий руководства клуба 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ряд хоккеистов московского «Динамо» не показывает на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) той игры, которой от них ждут в клубе. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора столичного клуба Анатолий Харчук.
В стартовых шести матчах КХЛ бело-голубые одержали только одну победу. Лучшим бомбардиром КХЛ сейчас является форвард бело-голубых, новичок команды Дмитрий Кагарлицкий, набравший восемь очков (1 гол + 7 передач). Еще один хоккеист, пришедший в команду в межсезонье, Вадим Шипачев, набрал семь очков (1+6). В то же время другие новички клуба Максим Афиногенов и Патрик Закриссон набрали, соответственно, два и одно очко. Ни одного балла и у другого легионера — Дастина Бойда.
"У нас есть определенное беспокойство по целому ряду игроков, поскольку некоторые хоккеисты абсолютно не показывают той игры, на которую мы рассчитывали и ждали от них. Здесь действительно сложный вопрос, в чем причина. Разумеется, к нас постоянно приходят предложения, и мы сами смотрим, что есть на рынке, и что можно сделать для улучшения состава", — сказал Харчук.
"Мы пытаемся постоянно понять, в чем причина неудачной игры в том числе и новичков команды. Мы считаем, что должны работать все звенья, и все должны показывать результат. Такая работа ведется даже не каждый день, а каждый час. Анализируем все записи, указываем на ошибки, невыполненные планы и тренерские установки на игру", — добавил он.
В предстоящих матчах «Динамо» дома встретится с «Витязем» (18 сентября), СКА (20 сентября), минским «Динамо» (22 сентября) и «Барысом» (24 сентября).
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