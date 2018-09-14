Ещё
Давид Луис: «Если не испытываешь давление, перестаёшь быть игроком калибра „Челси“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Давид Луис: «Если не испытываешь давление, перестаёшь быть игроком калибра „Челси“ 

Евро-футбол.Ру 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Давид Луис рассказал об ощущениях, присущих ему при выступлении за столь большой клуб.
"Я никогда не выходил на поле в футболке «Челси» с мыслью, что мы проиграем сегодня матч. Я всегда настроен на победу, это отличное ощущение, потому что очень много лет я играю в футбол, и если ты ежедневно испытываешь это ощущение, это говорит о том, что ты в правильном месте.
"Челси" является большим клубом, у которого есть возможность ежегодно сражаться за титулы. Мы сталкиваемся с давлением, поскольку необходимо быстро добиваться результата. Но это положительный момент. Думаю, если ты не испытываешь давление, ты перестаешь быть игроком калибра «Челси», — цитирует Луиса официальный сайт «Челси».
В матче 5-го тура АПЛ «Челси» дома примет «Кардифф».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Балотелли выведен из состава "Ниццы" из-за проблем с лишним весом Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз на главный матч тура Гари Невилл считает, что "Ливерпулю" следует выбыть из Лиги чемпионов, чтобы выиграть АПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке1
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение