Давид Луис: «Если не испытываешь давление, перестаёшь быть игроком калибра „Челси“

Защитник «Челси» Давид Луис рассказал об ощущениях, присущих ему при выступлении за столь большой клуб.

"Я никогда не выходил на поле в футболке «Челси» с мыслью, что мы проиграем сегодня матч. Я всегда настроен на победу, это отличное ощущение, потому что очень много лет я играю в футбол, и если ты ежедневно испытываешь это ощущение, это говорит о том, что ты в правильном месте.

"Челси" является большим клубом, у которого есть возможность ежегодно сражаться за титулы. Мы сталкиваемся с давлением, поскольку необходимо быстро добиваться результата. Но это положительный момент. Думаю, если ты не испытываешь давление, ты перестаешь быть игроком калибра «Челси», — цитирует Луиса официальный сайт «Челси».

В матче 5-го тура АПЛ «Челси» дома примет «Кардифф».