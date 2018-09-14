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Станислав Черчесов: Знали, какие условия надо создать, чтобы Дзюба себя реализовал
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Станислав Черчесов: Знали, какие условия надо создать, чтобы Дзюба себя реализовал 

Советский спорт + ещё 1 16 часов назад
— Много до чемпионата мира писали, что кто-то с кем-то конфликтует. Видите, никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в молодежной сборной играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип и какие условия надо создать, чтобы он себя реализовал.
Станислав Черчесов: Если Антон по зову души получит российский паспорт, мы его рассмотрим
Кроме того, он также взрослеет, на какие-то вещи смотрит по-другому. Дзюбе еще нет 55 лет, наверное, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы не потерять футболиста. Мы внимательно следили за ним. А то, что он нашел правильные шаги в своем развитии, — нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал, — рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее наставник сборной России прокомментировал решение назначить Дзюбу капитаном сборной России.
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