Станислав Черчесов: Знали, какие условия надо создать, чтобы Дзюба себя реализовал

— Много до чемпионата мира писали, что кто-то с кем-то конфликтует. Видите, никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в молодежной сборной играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип и какие условия надо создать, чтобы он себя реализовал.

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Кроме того, он также взрослеет, на какие-то вещи смотрит по-другому. Дзюбе еще нет 55 лет, наверное, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы не потерять футболиста. Мы внимательно следили за ним. А то, что он нашел правильные шаги в своем развитии, — нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал, — рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее наставник сборной России прокомментировал решение назначить Дзюбу капитаном сборной России.