Тест: А вы грамотно разговариваете на русском?

В русском языке столько правил, что впору запутаться даже тем, кто родился и вырос в России. Склонения, спряжения и, самое главное, ударения способны кого угодно ввести в ступор и вывести из себя. По некоторым подсчётам, более 80% россиян делают ошибки в произношении одних и тех же распространённых в разговорной речи слов. Собрали эти неоднозначные слова в один тест, чтобы вы могли проверить уровень своей грамотности.

Ждём ваши результаты в комментариях! А тестом не забудьте поделиться со своими друзьями-грамотеями. Удачи!

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