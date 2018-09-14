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Прогноз на матч Борнмут — Лестер: сколько голов увидят зрители
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Прогноз на матч Борнмут — Лестер: сколько голов увидят зрители 

Евро-футбол.Ру 16 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одном из матчей пятого тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Лестер». Команда Эдди Хау здорово стартовала в новом сезоне, поэтому именно ей букмекеры отдают преимущество в грядущем противостоянии.
Борнмут
"Борнмут" на старте сезона радует своих фанатов. Команда Эдди Хау набрала семь очков в трёх первых турах Премьер-лиги и только после этого потерпела поражение, не выдержав натиска «Челси» (0:2). В субботу «вишни» постараются обыграть «Лестер» и тем самым вернуться на победный путь.
Лестер
"Лестер" здорово смотрелся в матчах с "Манчестер Юнайтед" и «Ливерпулем», хотя в обоих случаях проиграл со счётом 1:2. Между этими поражениями команда Клода Пюэля обыграл «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон». За тремя очками «лисы» едут и в Борнмут, тем более что Джейми Варди вернётся в составе после дисквалификации.
Статистика личных встреч
"Борнмут" — «Лестер»: +1=5-0. Разница мячей: 4-3.
"Лестер" пока ещё ни разу не смог обыграть «Борнмут» в рамках Премьер-лиги.
Интересные факты
— 5 из 6 очных матчей «Борнмута» и «Лестера» в Премьер-лиге завершились вничью со счётом 0:0 или 1:1.
— Клод Пюэль в качестве тренера не проигрывал «Борнмуту» (2 победы, 2 ничьи).
— Джейми Варди забил 9 голов в 17 последних гостевых матчах АПЛ.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Зачастую матчи между «Борнмутом» и «Лестером» получаются упорными. Ещё ни разу в истории Премьер-лиги команды не пробили стандартный тотал. «Вишни» и «лисы» находятся в хорошей форме, а потому серия вполне может продолжиться. Наша ставка: «Тотал меньше 3» с коэффициентом 1.52.
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