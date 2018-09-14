Прогноз на матч Борнмут — Лестер: сколько голов увидят зрители

В одном из матчей пятого тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Лестер». Команда Эдди Хау здорово стартовала в новом сезоне, поэтому именно ей букмекеры отдают преимущество в грядущем противостоянии.

Борнмут

"Борнмут" на старте сезона радует своих фанатов. Команда Эдди Хау набрала семь очков в трёх первых турах Премьер-лиги и только после этого потерпела поражение, не выдержав натиска «Челси» (0:2). В субботу «вишни» постараются обыграть «Лестер» и тем самым вернуться на победный путь.

Лестер

Статистика личных встреч

"Борнмут" — «Лестер»: +1=5-0. Разница мячей: 4-3.

"Лестер" пока ещё ни разу не смог обыграть «Борнмут» в рамках Премьер-лиги.

Интересные факты

— 5 из 6 очных матчей «Борнмута» и «Лестера» в Премьер-лиге завершились вничью со счётом 0:0 или 1:1.

— Клод Пюэль в качестве тренера не проигрывал «Борнмуту» (2 победы, 2 ничьи).

— Джейми Варди забил 9 голов в 17 последних гостевых матчах АПЛ.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Зачастую матчи между «Борнмутом» и «Лестером» получаются упорными. Ещё ни разу в истории Премьер-лиги команды не пробили стандартный тотал. «Вишни» и «лисы» находятся в хорошей форме, а потому серия вполне может продолжиться. Наша ставка: «Тотал меньше 3» с коэффициентом 1.52.