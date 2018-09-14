Агуэро: «С „Фулхэмом“ всегда приходилось биться за голы»

Нападающий «Манчестер Сити Серхио Агуэро ожидает сложного матча против новичка лиги „Фулхэма“.

»В Англии «Фулхэм» давно закрепил за собой репутацию сильной команды, а в этом сезоне он вернулся в Премьер-лигу. Все знают, что АПЛ — одна из сильнейших футбольных лиг мира, и не имеет значение, что команда лишь недавно присоединилась к ней, значит, она заслужила свое место. Наш подход будет таким же, как и ко всем поединкам Премьер-лиги.

Мы не играли против «Фулхэма» какое-то время, но я надеюсь, что мне снова повезет. Помню, что приходилось биться за голы. В прошлом сезоне у «Фулхэма» была целая серия матчей без поражений, и этот сезон клуб начал хорошо. Будем верны своей игре, сохранять бдительность и, как всегда, бороться за победу", — цитирует Агуэро официальный сайт «горожан».

В прошлых матчах с «дачниками» Серхио Агуэро забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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