Лофтус-Чик: «Канте — самый приятный парень в мире, но он очень тихий»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал о своих партнерах по команде.

"Н’Голо Канте — самый тихий, сто процентов. Это самый приятный парень в мире, но он очень тихий.

Сезар Аспиликуэта всегда способен положительно настроить команду в раздевалке, проигрываем мы или выигрываем. После поражений он говорит нам не опускать рук и готовиться к следующей игре, это всегда хорошо.