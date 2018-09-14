Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал о своих партнерах по команде.
"Н’Голо Канте — самый тихий, сто процентов. Это самый приятный парень в мире, но он очень тихий.
Сезар Аспиликуэта всегда способен положительно настроить команду в раздевалке, проигрываем мы или выигрываем. После поражений он говорит нам не опускать рук и готовиться к следующей игре, это всегда хорошо.
Больше всего я общаюсь с Андреасом Кристенсеном, он мой закадычный партнер. Мы играем вместе где-то с 16-ти лет. Я сижу вместе с ним [в автобусе], он обычно смотрит сериалы, но я ничего не смотрю, только играю в какие-то игры на своем смартфоне или слушаю музыку", — цитирует Лофтус-Чика официальный сайт «синих».