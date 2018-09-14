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Антон Бурдасов: «За статистикой не слежу, но приятно быть в лидерах»
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Антон Бурдасов: «За статистикой не слежу, но приятно быть в лидерах» 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов в интервью пресс-службе КХЛ поделился, что не следит за бомбардирской гонкой, но ему приятно быть лидером. По словам хоккеиста, он полностью изменил физическую подготовку, и поэтому подошёл к сезону в хорошей форме.
— Ожидали, что после четырех игр будете быть в лидерах бомбардирской гонки? Следите ли вы вообще за этой статистикой?
— Лично — нет, но, бывает, что друзья и знакомые мне присылают подобные новости. Конечно, приятно это все, и буду продолжать в том же духе. Как говорил Яромир Ягр, хоккей — такая вещь, сегодня «идет», а завтра — нет, и ничего с этим не поделать.
— За 5 матчей вы набрали столько же очков, сколько в 12 играх за ЦСКА в прошлом году. Чем можете объяснить такую результативность? Может быть, летом съездили отдохнуть в какое-нибудь место силы?
— Нет. Просто этим летом полностью изменил физическую подготовку, стал много бегать и в итоге подошел к сезону в хорошей форме. Серьезно готовился и сейчас чувствую, что нахожусь в своей лучшей физической форме вообще за все время. Плюс большую роль играют доверие тренеров и отличные партнеры.
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