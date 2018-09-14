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В Саратовской области закрылась федерация черлидинга
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В Саратовской области закрылась федерация черлидинга 

Свободные новости 16 часов назад
Фото: Свободные новости
В конце прошлого месяца, 27 августа, ликвидировали спортивную федерацию черлидинга. Об этом сегодня, 14 сентября, редакции ИА «Свободные новости» рассказала экс-президент федерации Ксения Бурковская.
Причиной закрытия спортивной организации бывший руководитель назвала «рейдерство» в данном виде спорта.
«Согласно приказу минспорта России от 09.06.2017 №502 виды спорта «черлидинг», «чир спорт» и их спортивные дисциплины объединены в вид спорта «чир спорт», — отметила Бурковская, добавив, что объединение способствовало закрытию СРФСОО «Саратовской областной спортивной федерации черлидинга».
Как отметила экс-президент, федерация развивалась в области с 2012 года.
«Без помощи бюджетных средств федерация занимала лидирующие позиции по численности занимающихся спортсменов, среди которых были призеры первенств и чемпионатов Европы», — заключила Бурковская.
Напомним, в мае прошлого года детская сборная Саратовской областной спортивной федерации черлидинга стала призером IX чемпионата стран Восточной Европы, а через полгода, в ноябре, саратовская команда «MiniLady» на проходившем в Самаре фестивале «Путь к Успеху»заняла первое место.
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