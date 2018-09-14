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Станислав Черчесов: Не было сомнений о том, что Дзюба должен быть капитаном
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Станислав Черчесов: Не было сомнений о том, что Дзюба должен быть капитаном 

Советский спорт 16 часов назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение назначить капитаном сборной России форварда Артема Дзюба (в матче с Турцией) и полузащитника Юрия Газинского (в матче с Чехией).
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«У нас был один капитан и три вице-капитана, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24». — Когда мы вызвали этот созыв, у нас не было никаких сомнений о том, что Дзюба должен быть капитаном. Он хорошо сыграл свою партию что на поле, что за полем — и гол забил, и команде помог.
Во втором матче он не мог играть, и опять возник вопрос о капитане. Мы решили, что в этой группе игроков им будет Газинский. Он и в центре играет — может руководить, — и опытный футболист. Думаю, это было правильное решение. Тем более, в «Краснодаре» он вице-капитан, так что лидерские качества ему знакомы».
Напомним, в сентябрьскую международную паузу сборная России победила Турцию (2:1) в матче Лиги наций в Трабзоне и Чехию (5:1) в товарищеском матче в Ростове-на-Дону.
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