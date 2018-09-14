В Хорошево-Мневниках пройдет открытый чемпионат по шашкам

В клубе «Атом» Хорошево-Мневников в воскресенье, 16 сентября, состоится открытый чемпионат Северо-Западного округа по шашкам. К соревнованиям допускаются все желающие.

— Проведение соревнований по различным видам шашек стало доброй традицией Северо-Западного округа. В течение всего года любители шашек могут принять участие в турнирах по таким видам, как русские шашки (классическая и современная версия), бразильские шашки (современная версия), советские шашки, стоклеточные шашки, — отметили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Начало соревнований в 15.00. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2.

Фото: Центр физкультуры и спорта СЗАО.