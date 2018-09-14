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Смотрите стрим Ведьмка!
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Смотрите стрим Ведьмка! 

RBK Games 16 часов назад
Фото: RBK Games
14 сентября.
Не пропустите вечерний стрим в 18:00, где мы продолжим приключения в Ведьмаке 3. Во время стрима разыграем монеты среди случайных зрителей канала Twitch и подведём итоги конкурса «1000 рублей для Steam».
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