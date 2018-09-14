Смотрите стрим Ведьмка!

14 сентября.

Не пропустите вечерний стрим в 18:00, где мы продолжим приключения в Ведьмаке 3. Во время стрима разыграем монеты среди случайных зрителей канала Twitch и подведём итоги конкурса «1000 рублей для Steam».