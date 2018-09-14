В Китае решили построить крупнейший в мире крытый горнолыжный курорт

Wintastar в Шанхае будет занимать площадь почти в 1 млн км2 и позволит посетителям наслаждаться лыжами в идеальных условиях 365 дней в году, независимо от погоды. Для гостей будут доступны несколько отелей в различных ценовых категориях, среди которых будет один ледяной. Будут функционировать три горнолыжные трассы, одна из которых будет соответствовать «олимпийскому стандарту подготовки».

По словам разработчиков, гости Wintastar смогут увидеть «соревнования по зимним видам спорта мирового класса, шоу ледовых скульптур, несколько театров, многомерные кинематографические дисплеи». На всей территории Wintastar также будут рестораны и торговые центры.

У Wintastar еще нет точной даты завершения, но строительство уже началось. Вполне вероятно, что объект будет сдан до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Реализацией проекта занимается та же компания, что построила Ski Dubai. Крытый горнолыжный курорт ОАЭ был крупнейшим в мире, когда он был построен еще в 2005 году. Проект в Шанхае будет почти в три раза больше.