Антон Бурдасов: «Два матча, которые мы вытащили, показали: „Салават“ стал единым целым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов в интервью пресс-службе КХЛ проанализировал выездные матчи команды, которые клубу удалось переломить. По мнению хоккеиста, хорошая физическая готовность и сплочённость коллектива помогли им отыграться.

— Между тем, первые два матча на выезде сложились весьма непросто. И с «Динамо», и с "Северсталью" приходилось отыгрываться. Почему команде не удавался дебют?

— В принципе, мы хорошо играли, просто не получалось забить, особенно в Москве. Но мы старались просто дальше играть в свой хоккей и верили, что забьем гол, который придаст уверенности и сил. Два матча, которые мы вытащили, показали: мы стали единым целым.

Захара Арзамасцева? — Самый большой резонанс вызвала игра против СКА. Помогло ли то, что в вашу победу мало кто верил, учитывая травмы Юхи Метсолы, Григория Панина

— Я думаю, что да. Мы играли и за себя, и за тех парней, которые выбыли. Также перед матчем нам показали мнение одного хоккейного эксперта, который всегда в нас очень «верит». Надо сказать, что своими словами он нас здорово мотивирует и помогает нам, поэтому желаю ему продолжать в том же духе.

— И все же откуда у команды взялись силы, чтобы переломить такой непростой матч на поле соперника при переполненных трибунах?

— Рецепт простой: хорошая физическая готовность плюс сплочённость коллектива.

— Так получилось, что вы стали главным героем игры, забросив две шайбы. Как думаете, какой гол надломил соперника?

— Да какой я герой! Посмотрите моменты. В первой шайбе Петр Хохряков​ хорошо перекрывал голкипера — тот вообще ничего не видел, а во втором голе он меня увидел и отдал отличную передачу из-за ворот. В обеих шайбах на 90% заслуга всех моих партнёров, и оба раза мне надо было просто прицельно бросить.