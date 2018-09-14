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Севастопольский полицейский стал победителем Всероссийского турнира по армлифтингу
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Севастопольский полицейский стал победителем Всероссийского турнира по армлифтингу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 часов назад
В Судаке прошел Всероссийский мастерский турнир по армлифтингу. В нем приняли участие более 150 спортсменов из России и Белорусии. Турнир стал подготовительным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет в октябре.
Достойно представил Севастополь на спортивном помосте начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя подполковник полиции Александр Козлов. В весовой категории до 125 кг полицейский выполнил упражнения по жиму лежа и «становой тяге». По итогам чемпионата Александр Козлов стал победителем в своей весовой категории.
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