Севастопольский полицейский стал победителем Всероссийского турнира по армлифтингу 

В Судаке прошел Всероссийский мастерский турнир по армлифтингу. В нем приняли участие более 150 спортсменов из России и Белорусии. Турнир стал подготовительным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет в октябре.
Достойно представил Севастополь на спортивном помосте начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя подполковник полиции Александр Козлов. В весовой категории до 125 кг полицейский выполнил упражнения по жиму лежа и «становой тяге». По итогам чемпионата Александр Козлов стал победителем в своей весовой категории.