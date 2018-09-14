Севастопольский полицейский стал победителем Всероссийского турнира по армлифтингу

В Судаке прошел Всероссийский мастерский турнир по армлифтингу. В нем приняли участие более 150 спортсменов из России и Белорусии. Турнир стал подготовительным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет в октябре.