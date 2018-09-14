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ЦСКА поздравил Олича с 39-летием
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ЦСКА поздравил Олича с 39-летием 

Спорт-Экспресс + ещё 1 16 часов назад
ЦСКА в официальном Инстаграме поздравил с днем рождения бывшего нападающего клуба Ивицу Олича. Хорвату сегодня исполнилось 39 лет. Форвард защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2007 год, выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка страны и Кубок УЕФА.
В 2017 году Олич завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. С национальной командой он дошел до финала ЧМ-2018.
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🎂 С днём рождения, Ивица Олич! Хорватской легенде ЦСКА сегодня исполняется 39 👏🏼
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 14 Сен 2018 в 2:39 PDT
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